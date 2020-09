Konfederacja: "pomimo dużych inwestycji ruch rowerowy maleje"

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

"Szczecin inwestuje w ścieżki, a ruch rowerowy spada" - to wnioski z badań, jakie przeprowadzili członkowie Konfederacji.

Ruch jednośladów zmalał o 30 procent w stosunku do 2015 roku - mówi Jakub Kozieł.



- Te liczby są naprawdę robiące wrażenie, bo w porównaniu do roku 2015, to spadek rowerów, które poruszają się po mieście, to jest aż 30 proc. W tym czasie przybyło mnóstwo ścieżek rowerowych, mnóstwo udogodnień dla rowerów. W sumie liczba kilometrów ścieżek rowerowych wzrosła o około 140 proc. od tego pierwszego badania w 2015 roku, czyli teoretycznie, gdyby faktycznie tak samo zwiększała się liczba rowerów, to mielibyśmy dziś ich dużo - dodaje Kozieł.



Badanie zostało przeprowadzone w trzech miejscach w Szczecinie, dodaje Tymoteusz Ochrymiuk: - Badanie zostało przeprowadzone w trzech miejscach w Szczecinie. To było właśnie tutaj, gdzie znajdują się obecnie, na placu Zamenhofa, na Moście Akademickim, przy ulicy Mickiewicza oraz przy wiadukcie kolejowym na ulicy Mieszka I. Badanie wykazało w takich ogólnych wnioskach, że ruch rowerowy - mimo działań Rady Miasta Szczecin, czyli zwiększania kilometrów dróg rowerowych - nie jest większy.



Badania przeprowadzono w sierpniu w godzinach największego szczytu.