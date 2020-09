Mozaika "Rejs" odsłonięta. "Wyklejali ją przez trzy dni..." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Powstawała tydzień, przedstawia jasnoniebieski żaglowiec i znajduje się na ścianie kamienicy w oficynie u zbiegu ulicy Jagiellońskiej i alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

Czwartą mozaikę - "Rejs" odsłonili w sobotę przedstawiciele Stowarzyszenia Oswajanie Sztuki. Prowadził do niej uroczysty pochód.- Mozaika powstawała etapami, mieszkam tutaj, codziennie wracałam z pracy, zwracałam na to uwagę. Ci państwo wyklejali ją chyba przez trzy dni, podoba mi się, zawsze to coś innego, nie ma szarości. - Powinno być w Szczecinie więcej takich rzeczy - mówili mieszkańcy.Odsłonięcie mozaiki odbyło się w ramach Święta Śródmieścia, które potrwa do niedzieli.To mieszkańcy zdecydowali o lokalizacji i projekcie mozaiki. Powstały one z odpadów kafli pozyskanych od szczecińskich firm. Motywem jest okręt znajdujący się na Technikum Budowy Okrętów.Autorki mozaiki to Ada Krawczak, Patrycja Makarewicz-Leszczyńska, Tomasz Midzio, Grzegorz Piaseczny i Paulina Stok-Stocka.