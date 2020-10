Trawnik na Placu Orła Białego budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nowy trawnik na placu Orła Białego budzi kontrowersje. Zlikwidowano kilkadziesiąt miejsc parkingowych, na ich miejscu powstała zielona przestrzeń dla przechodniów.

Zapytaliśmy szczecinian, co sądzą o takiej zamianie.



- Bardzo ładne, zielono, przystrzyżone, czyściutki. Czym więcej zieleni, to miasto piękniej wygląda i przyjemniej odpoczywa się na ławeczce. Mieszkańcy, którzy nie mają samochodu, na pewno są zadowoleni; a ci, którzy załatwiają sprawy na pewno mniej - mówią mieszkańcy.



- Zabranie miejsc parkingowych spowodowało zauważalny spadek gości - mówi Joanna Pasieka, kierownik restauracji Trattoria Toscana znajdującej się na placu. - Dla nas na pewno nie jest to dobre, bo jest mniej klientów na śniadaniach, na lunchu, bo nie mają gdzie zaparkować w strefie dookoła. Ogólnie trawnik wygląda ładniej, ale my na tym cierpimy. Osoby, które przyjeżdżały na rozmowy biznesowe, na lunch firmowy nie przyjeżdżają, bo nie mają miejsca, gdzie mogą postawić samochód.



Z nowej przestrzeni można korzystać od poniedziałku a na wiosnę planowane są wydarzenia plenerowe.