Orlen przeprasza i wypłaca odszkodowania

Siedziba PKN Orlen w Płocku. źródło: wikipedia.org/wiki/Polski_Koncern_Naftowy_Orlen.

PKN Orlen przeprasza i zapewnia, że wszystkie osoby, które zatankowały w ostatnich dniach wodę zamiast benzyny dostaną odszkodowanie.

Jesteśmy ubezpieczeni od takich sytuacji, do tej pory zgłosiło się do nas 22 poszkodowanych klientów stacji przy ul. Hrubieszowskiej w Szczecinie - mówiła w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka koncernu, Joanna Zakrzewska.



- Dołożymy starań, żeby 22 osoby poszkodowane mogły - w wypadku stwierdzenia szkody - mieć rekompensatę - zapewniła.



Woda dostała się do podziemnego zbiornika najprawdopodobniej przez nieszczelne włazy. Do tego doszła awaria systemu, który monitoruje jakość sprzedawanego paliwa.



- W przypadku wykrycia np. wody, która może spowodować pogorszenie jakości paliwa, system automatycznie blokuje sprzedaż produktu. I w tym konkretnym przypadku nastąpiła awaria tego systemu - dodała Joanna Zakrzewska.



Rzeczniczka zapewniała, że takie sytuacji należą do rzadkości.