Z Sydney do Szczecina na rowerze [ZDJĘCIA]

fot. archiwum prywatne.

Z australijskiego Sydney do domu w Szczecinie wracał... rowerem. Podróżnik Daniel Kocuj - bo o nim mowa - opisał swoje przygody i wydał książkę. "Bike'owa podróż, część I" właśnie trafiła do księgarń.

Podróż zajęła autorowi 352 strony. Po tym jak porzucił pracę w korporacji, trafił do Sydney.



Aby zarobić na podróż, pracował przy wykończeniu australijskiego domu, na polu arbuzowym, był też mechanikiem rowerowym w Kuala Lumpur i nauczycielem. Rowerem jeździł po górach, nawet na wysokości 5 tysięcy metrów - w Himalajach, ale i po pustyniach i wyschniętych korytach rzek oraz po czynnych wulkanach. Uciekał przed lokalną policją, rojem "szerszeni" i przed własną miłością... Wszystko po to, by spełnić marzenie.



Skąd pomysł na trasę, to tłumaczy już Daniel Kocuj, podróżnik i autor bloga "Bike2be". - Decyzja była dosyć spontaniczna, Sydney zaczyna się na literę "S", podobnie jak Szczecin. Do domu muszę dotrzeć.



Czemu rower? - Jest trochę wolniejszy od samochodu, czyli możemy zawsze się zatrzymać, ale jest szybszy od podróżowania na piechotę - dodaje Kocuj.



Książka to część pierwsza bajkowych podróży, ponieważ z powodu pandemii autor musiał zrobić przerwę w tej wyprawie. Musiał też pozostawić na trasie swój własnoręcznie zbudowany - skrojony na miarę - rower.



- W tym momencie rower jest w Wietnamie. Mam nadzieję, że nadal tam na mnie czeka - mówi Kocuj.