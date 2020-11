Michał Jach kontra Grzegorz Braun

Michał Jach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Polityk Konfederacji chciał odwołać posła Prawa i Sprawiedliwości z funkcji przewodniczącego sejmowej komisji obrony narodowej, ale jego wniosek przepadł.

Co dziwi, Grzegorz Braun nie zabrał głosu w sprawie, której sam się domagał. Polityk Konfederacji złożył wniosek o odwołanie posła PiS z funkcji ale nie uzasadnił go, ani pisemnie, ani podczas posiedzenia komisji. Wniosek Grzegorza Brauna nie zyskał poparcia. Z 37 głosujących posłów poparło go jedynie czterech.



- To niepoważne zachowanie - komentuje poseł PiS Michał Jach. - Właśnie świadczy o panu Braunie. Najpierw składa wniosek, a potem nie raczy nawet uzasadnić tego wniosku. To widać. Jego działalność jest typowo obstrukcyjna i nie wnosi absolutnie niczego do debaty.



Dlaczego Grzegorz Braun nie zabrał głosu podczas posiedzenia komisji? Czekamy na jego komentarz w tej sprawie.



Polityk Konfederacji rok temu był jedyny kontrkandydatem Michała Jacha, aby zostać przewodniczącym komisji obrony narodowej, ale też przegrał.