Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]

Otwarcie ulicy Granitowej w Szczecinie-Podjuchach coraz bliżej.

- Realny termin to końcówka przyszłego tygodnia - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński. - Mamy już zrealizowaną większość prac, które powodowały to, że roboty się przedłużyły. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie wykonawca przystąpi do prac związanych z odtworzeniem nawierzchni.



Ulica jest zamknięta od lipca, a związane to jest z budową węzła Granitowa. Kierowcy jadący z Podjuch np. do Zdrojów muszą jechać dodatkowo kilkanaście kilometrów autostradą A6 lub przez centrum Szczecina. Pierwotnie miasto planowało otwarcie ulicy we wrześniu, jednak ekipy natrafiły na nieujęte w projekcie instalacje gazowe i wodociągowe.



Jak zapewnia Piotr Zieliński, teraz instalacje zostały już przełożone i prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.