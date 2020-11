Hybrydowy napęd montowany na statku. To "bardzo lukratywne zamówienie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Po raz pierwszy w swojej historii Morska Stocznia Remontowa Gryfia zamontuje na statku napęd hybrydowy.

Jednostka to niewielki uniwersalny masowiec "Hagland Captain". To bardzo dobry kontrakt dla stoczni - mówi Krzysztof Zaremba, prezes MSR Gryfia.



- Mamy statek naszego stałego klienta - norweskiego armatora, w którym montujemy napęd hybrydowy. Można powiedzieć, że jest to innowacyjna technologia. Porównać to można do napędów, które mamy w samochodach osobowych, które dzisiaj są tak reklamowane na rynku. Napęd obejmuje tradycyjną jednostkę spalinową, plus elektryczną - mówi prezes MSR Gryfia.



Na jednostce powstanie specjalne pomieszczenie, gdzie będą umieszczone akumulatory, zamontowany będzie tez silnik elektryczny.



- Statek stoi na naszym największym doku. Ponieważ nie jest to zbyt duża jednostka, to niewiele jej widać z zewnątrz. Ale ten statek to jest bardzo dobre zamówienie, ponieważ bardzo lukratywne. I tym samym stocznia, jako serwisant statków, zdobywa renomę. To jest mały światek wśród armatorów i będzie wiadome, że Gryfia takie modernizacje wykonuje - mówi Krzysztof Zaremba.



"Hagland Captain" to masowiec o nośności 4699 ton.



W przebudowie statku bierze udział jedno ze szczecińskich biur projektowych. Stocznia liczy, że będzie w ten sposób przebudowywać inne statki.