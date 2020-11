RSnW: duży spadek zaufania obywateli do policji

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Co trzeci Polak nie ufa policjantom - wynika z najnowszego sondażu Ibris. Zaufanie wynosi teraz 40 procent. Tymczasem jeszcze na początku roku - wedle CBOS - było ono dwukrotnie wyższe.

W ostatnim czasie zauważyłem taki trend, że niektórzy próbują zwrócić na siebie uwagę poprzez konfrontację z policją. To w kontekście obecnych manifestacji - ocenił w "Radiu Szczecin na Wieczór" socjolog Maciej Karczyński, były policjant i rzecznik prasowy m.in. ABW.



- Ubolewam nad tym wszystkim, bo na pewno nie o to chodzi, żeby teraz osłabić pozycję policji. Myślę, że wręcz chodzi innym osobom, żeby zwrócić uwagę może na samego siebie, żeby na plecach policji wypłynąć na szerszą wodę - mówi Karczyński.



Policja jest instytucją zhierarchizowaną, a więc policjanci generalnie realizują wydawane polecenia i rozkazy - dodał były policjant antyterrorysta dr hab. Marek Cupryjak z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie z Uniwersytetu Szczecińskiego.



- W każdej takiej sytuacji, jeżeli gdziekolwiek są uwagi co do zasadności podejmowanych i przeprowadzonych interwencji, czy to zaczynając od pojedynczego policjanta, patrolu, czy to działań tak jak mają to miejsce teraz działania w postaci operacji, zawsze jest wyznaczony dowódca takiej operacji, który ponosi wszelkie konsekwencje za podejmowane decyzje - mówi Cupryjak.



Badanie Ibris przeprowadzono telefonicznie kilka dni temu wśród 1100 osób.