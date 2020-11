Mieszkańcy skarżą się na hałas [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na hałas przy ulicy Felczaka w Szczecinie skarżą się okoliczni mieszkańcy.

Jak alarmują, chodzi przede wszystkim o brukowany jej odcinek, gdzie hałas przekracza dopuszczalne normy. Jak relacjonują, sami zmierzyli jego poziom, a wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu - mówi jeden z mieszkańców, Dariusz Marzec. - Kiedy to została zmieniona organizacja ruchu i linia autobusowa 87 została przeniesiona na brukowaną ulicę Felczaka w godzinach od 5 do 23, siedem dni w tygodniu.



Sprawą mają zająć się specjaliści. - Problemowi przyjrzy się między innymi ekspert do spraw hałasu w mieście Maciej Hałucha, który obiecał interwencję podczas ostatniej sesji Rady Miasta. - Opieraliśmy się na dokumencie z 2019 roku, a kolejna mapa będzie wykonywana w 2020 roku i na jej podstawie będzie realizowany kolejny program.



Według pomiarów mieszkańców, podczas przejazdu autobusu przez brukowaną drogę, poziom hałasu wzrasta do 90 decybeli. W Polsce maksymalne dozwolone natężenie to 70.