Remont torowiska na węźle Wyszyńskiego na finiszu [ZDJĘCIA]

źródło: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. źródło: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Na przebudowywanym układzie torowisk tramwajowych - na węźle Wyszyńskiego - odbył się w czwartek przejazd techniczny.

Wszystko przebiegło pomyślnie, a to oznacza, że tramwajowa inwestycja jest już na finiszu.



W najbliższy poniedziałek - 30 listopada - trzeba się jednak spodziewać utrudnień i zmian w organizacji uchu. Zmiany będą obowiązywały mniej więcej przez dwa tygodnie. Ulica Wyszyńskiego, w stronę Bramy Portowej, zostanie zawężona do jednego pasa jezdni. Czasowo wyłączone będzie też tak zwane Ucho Stepnickiego, czyli ulica Mała Odrzańska.



Po zakończeniu prac w strefie okołoszynowej, przy przystankach oraz na dojściach do nich, możliwe będzie uruchomienie tramwajów we wszystkich relacjach oraz zniesienie utrudnień dla kierowców. W połowie grudnia możliwe nastąpi zatem przywrócenie docelowych rozwiązań dla komunikacji miejskiej w tym miejscu.



W ramach kontraktu, wykonawca będzie jeszcze musiał uporządkować utwardzenia przy przystankach i posadzić zieleń. Prace wykończeniowe mają być zrealizowane do końca stycznia.