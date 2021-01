Nowoczesna karetka, specjalistyczne łóżka, aparat USG - szpital podsumowuje, co dostał dzięki WOŚP

źródło: SPSZOZ "Zdroje"

Ponad dwa miliony złotych kosztował sprzęt, który w ubiegłym roku szpital Zdroje w Szczecinie otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Placówka podsumowała pomoc, jaką otrzymała dzięki corocznej zbiórce.

Najważniejszym nabytkiem jest nowoczesna karetka neonatologiczna, to jedyny taki samochód w regionie. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu pozwala na transportowanie noworodków w stanie zagrożenia życia. Kosztowała milion złotych.



Oprócz ambulansu szpital otrzymał także między innymi: 15 specjalistycznych łóżek do intensywnej terapii, zestaw do endoskopii umożliwiający wykonywanie u najmłodszych pacjentów, nawet w pierwszych dobach życia, badań gastroskopowych i kolonoskopowych, aparat USG, kardiomonitory i pompy insulinowe dla kobiet w ciąży.



Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Podczas tegorocznej edycji pieniądze zbierane są dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.