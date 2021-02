Wstęp na molo w Kołobrzegu znowu płatny?

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Wstęp na kołobrzeskie molo może być ponownie płatny. Od pięciu lat wszyscy mogą dowolnie spacerować po molo bez konieczności kupna biletu. W związku z trudną sytuacją budżetową, miasto poszukuje dochodów, a szansą na pozyskanie pieniędzy miałoby być płatne molo.

Oficjalna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, lecz jest jedynie kwestią czasu. Miasto już pracuje bowiem nad systemem ulg i zniżek.



Dzięki wprowadzeniu nowej aplikacji do pobierania opłaty uzdrowiskowej, turyści, którzy dokonają takiej wpłaty będą mogli otrzymać od miasta bonusy. - Jednym z nich ma być właśnie bezpłatny wstęp na molo - mówi Michał Kujaczyński, rzecznik miejscowego magistratu.



- Chodzi o to, żeby turystom, którzy za to płacą, dać jakiś bonus czy całkowicie zrezygnować, dla tych którzy uiścili opłatę uzdrowiskową czy zostawiać im symboliczną złotówkę. To wszystko jeszcze jest przed nami - dodaje Kujaczyński.



Z opłaty zwolnieni mają być także posiadacze Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Data wprowadzenia opłat nie jest jeszcze znana. Może to nastąpić w każdej chwili, zwłaszcza, że przy molo, podczas ostatniego remontu, zainstalowano automaty do sprzedaży wejściówek.