Dostawczak wjechał w fontannę. Spółdzielcy nie pokryją kosztów

fot. archiwum prywatne. fot. archiwum prywatne.

Spółdzielcy nie zapłacą za naprawę uszkodzonej fontanny - zapewniają przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb".

Dostawczy samochód wjechał w środę na teren niedawno powstałego Placu Literatury na osiedlu Majowym.



Pod ciężarem auta, zapadła się wbudowana w chodnik fontanna. Straty, według wstępnych szacunków, to kilkadziesiąt tysięcy złotych.



- Ustalamy to, na pewno to nie my zapłacimy za naprawę - zapewniał, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych SM Dąb Marek Nielek. - Robimy kosztorys, zgłaszamy do naszego ubezpieczyciela, a nasz ubezpieczyciel pójdzie z regresem do osoby, która tę szkodę spowodowała.



- To teren rekreacyjny, nie można tam wjeżdżać - dodał Marek Nielek. - Ten kierowca w ogóle nie powinien się tam znaleźć, jeżeli zna przepisy ruchu drogowego, to wie, że to nie jest ani pieszo-jezdnia, ani droga jezdna.



Kierująca autem kobieta była trzeźwa, została ukarana przez policje 500-złotowym mandatem.

