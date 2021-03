"Sojusz wojskowy Ameryki z krajami Europy podstawą bezpieczeństwa tych regionów"

Stany Zjednoczone chcą odbudować partnerstwo z NATO - deklaruje w Brukseli nowy szef amerykańskiej dyplomacji.

Antony Blinken składa pierwszą wizytę w Europie i bierze udział w rozpoczynającym się we wtorek spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów NATO w Brukseli. Według władz USA, podróż polityka do Europy ma być próbą odbudowy relacji nadszarpniętych w ostatnich latach.Szef dyplomacji w administracji Joe Bidena podkreślał przed rozpoczęciem spotkania w Brukseli, że sojusz wojskowy Ameryki z krajami Europy jest podstawą bezpieczeństwa tych regionów. - Przyjechałem tu, by wyrazić niesłabnące zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w NATO. Od ponad 70 lat Sojusz jest kamieniem milowym pokoju, dobrobytu i stabilności w krajach transatlantyckich. Przyjechałem do Brukseli, bo USA chcą odbudować swoje partnerstwo przede wszystkim z sojusznikami NATO. Chcemy ożywić NATO, by było silne w stosunku do dzisiejszych zagrożeń, tak jak było silne w przeszłości - mówił Antony Blinken.Relacje poprzedniego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z krajami Europy Zachodniej pogarszały się. Chodziło przede wszystkim o stosunki z Niemcami i Francją. Przyczyną były spory wokół nakładów na obronność oraz niemiecko-rosyjski projekt gazociągu Nord Stream 2.Podczas dzisiejszego spotkania ministrowie spraw zagranicznych NATO mają wyrazić zgodę na projekt reformy Sojuszu do 2030 roku. Zakłada on m.in. wzmocnienie roli dyplomatycznej NATO na świecie. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg podkreślał w trakcie spotkania z Antonym Blinkenem, że niezbędne w tym celu są mocne relacje USA i Europy.- Bardzo cieszę się, że administracja Joe Bidena deklaruje odbudowę sojuszy i wzmocnienie NATO. O to właśnie chodzi w naszej inicjatywie NATO 2030. Mierzymy się bowiem z globalnymi wyzwaniami takimi jak destabilizujące działania Rosji, zagrożenie terroryzmem, cyberatakami, wzrostem znacznie Chin oraz wpływem zmian klimatycznych na bezpieczeństwo - mówił Jens Stoltenberg.W posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli bierze udział szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.