Trasa Zamkowa bez podświetlenia

Miasto zainstalowało niebieską iluminację na moście nad Odrą w 2007 roku. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Było podświetlenie, ale nie ma i na razie nie będzie. Projekt nowego podświetlenia Trasy Zamkowej został odłożony.

Miasto zainstalowało niebieską iluminację na moście nad Odrą w 2007 roku. Okazją był pierwszy szczeciński finał regat The Tall Ships Races. Całe podświetlenie jednak zdemontowano kilka lat temu podczas remontu Trasy i to mimo, że modernizacja objęła tylko jedną nitkę - wjazdową.



Wtedy też urząd uznał, że podświetlenie trzeba wymienić i połączyć m.in. z tym zainstalowanym na tzw. dźwigozaurach.



- Projekt jednak został odłożony - mówiła w środę w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Paulina Łątka z biura prasowego Urzędu Miasta. - Ze względu na sytuację, która nastąpiła w ubiegłym roku związaną z pandemią, wydatkami dodatkowymi, została podjęta decyzja o wstrzymaniu tego zadania przynajmniej do czasu ustabilizowania się tej sytuacji.



Stare podświetlenie kosztowało 1,3 mln zł. Nie można go było ponownie zainstalować. Nowe podświetlenie ma kosztować kilka milionów złotych.