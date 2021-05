Pomysł ronda "Praw Kobiet" w opiniach gości RSnW

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Aktywistki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet złożyły w szczecińskim magistracie petycję do radnych z apelem, by nowo budowane rondo przy ul. Energetyków nazywało się rondem "Praw Kobiet".

Goście czwartkowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór" dyskutowali o najnowszym pomyśle.



Styczniowy happening miał zwrócić przede wszystkim uwagęna to, że my takiego miejsca w Szczecinie, jak i innych miastach w Polsce potrzebujemy - mówiła Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy.



- Ta decyzja zmiany pokazuje ewidentnie, że nie jest to kwestia tego, że będziemy upamiętniać walkę o prawa kobiet. To nie jest walka, która toczy się od kilku lat, tylko w kontekście historycznym mówimy o ponad 100 latach walki o prawa kobiet. Myślę, że to bardzo dobra decyzja, by to miejsce zmienić i skupić się tym, co jest ważne - tłumaczyła Kotula.



Gdyby działaczki ruchów feministycznych podeszły do tematu poważnie, gdyby składały wnioski, zgłosiły poważne kandydatki do nazw ulic, to radni na pewno podeszliby do tego również poważnie - komentuje Małgorzata Jacyna-Witt, radna zachodniopomorskiego sejmiku, przewodnicząca klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.



- Natomiast, jeżeli dzieje się to w atmosferze awantury politycznej, którą wywołał Strajk Kobiet, w momencie, kiedy tak się zaczęło dziać, to też cała ta akcja jest niezbyt akceptowana społecznie. Skoro takie środowiska zgłaszają nazwę ronda "Praw Kobiet", to za chwilę - można powiedzieć - że środowiska osób niepełnosprawnych zgłoszą inicjatywę rondo "Praw Osób Niepełnosprawnych" - tłumaczy Jacyna-Witt.



Duże czterowlotowe, owalne rondo zaplanowano na wysokości skrzyżowania ul. Energetyków z ul. św. Floriana. Radni zajmą się sprawą na jednej z najbliższych komisji i sesji.