Poseł PiS o większości: To nie jest łatwa sytuacja

Pozycja Prawa i Sprawiedliwości jest trudna - ocenia poseł Leszek Dobrzyński. Chodzi o sytuację po opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy przez partię Jarosława Gowina.

- Rząd ma w tej chwili większość, ale nie jest to taka większość łatwa. Normalna rzecz. Jeżeli ma się bodajże 235 własnych parlamentarzystów, bo z takim stanem zaczynaliśmy, to jest to inna sytuacja, kiedy iluś parlamentarzystów odeszło. Mamy umowę, tudzież wspólny cel z innymi parlamentarzystami, ale nie jest to sytuacja łatwa i nie ma co wcale tego ukrywać - uważa poseł PiS-u.Dobrzyński przypuszcza, że Jarosław Gowin trafi do Polskiego Stronnictwa Ludowego.- Wszystkie sygnały, które były do tej pory już od wielu miesięcy, gdzieś ku temu zmierzają. Ja bym powiedział, że patrząc na zimno od politologicznej strony, to powiedziałbym że PSL jest na dobrej drodze, aby zbierać wszystkich sejmowych rozbitków, bo też potrzebuje takiej otoczki, pewnej legendy, że tworzy coś ponad podziałami, coś znacznie większego niż PSL - mówi Dobrzyński.Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odwołał z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina w środę. W związku z decyzją premiera Porozumienie opuściło koalicję rządową oraz klub parlamentarny PiS. Poinformowało o utworzeniu własnego koła. Ponadto czworo wiceministrów Porozumienia zrezygnowało z zajmowanych stanowisk.Cała rozmowa z posłem Prawa i Sprawiedliwości w audycji "Wszystko na Gorąco" po godzinie 16.