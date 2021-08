Dwa pociągi z przeciwnych stron na tym samym torze. Ustalenia PKP PLK

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Zachowanie maszynistów było prawidłowe, okoliczności zdarzenia zbada specjalna komisja - to wnioski PKP PLK po tym, co wydarzyło się niedaleko Niekłonic. Dwa pociągu jadące z przeciwnych stron jechały tym samym torem. Zatrzymały się ok. 400 metrów od siebie.