Zatrucie rzeki w okolicach Nowogardu [ZDJĘCIA]

Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz

Zatrucie rzeki Sąpólna w okolicach Nowogardu. Najprawdopodobniej do wody trafiają ścieki z oczyszczalni.

- Taka sytuacja trwa od wielu miesięcy - mówił Adam Rogoś ze Społecznej Straży Rybackiej w powiecie goleniowskim. - Na odcinku rzeki, w którym wpadają ścieki bezpośrednio, ryby są już śnięte. Taka duża ilość spuszczanych ścieków jest tragedią dla tej rzeki.



Sytuacje potwierdza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. - W ostatnich tygodniach byliśmy na miejscu już kilkukrotnie i pobraliśmy m.in. próbki wody - mówiła naczelnik wydziału inspekcji w Inspektoracie Karolina Kobus.



- Dzieje się coś złego. Rzeka jest zanieczyszczona. Byliśmy w ponad pięciu punktach obserwacyjnych. Trwa analiza prób, które były pobierane 28 sierpnia, więc na pewno z tych pierwszych, które pobieraliśmy jeszcze z końcówką lipca wiemy, że przekroczenia nastąpiły, chociażby w chlorkach czy poziomie azotu. Ale to jest też ciągle dla nas materiał do analizy - dodaje Kobus.



Prosiliśmy o komentarz Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie, które odpowiada za oczyszczalnie ścieków. We wtorek nikt z zarządu nie znalazł czasu na rozmowę, wysłaliśmy także pytania - czekamy na odpowiedź.