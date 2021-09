Po naszej informacji: Groby posprzątane, problem pozostał

Po naszej informacji, Zakład Usług Komunalnych posprzątał Kwaterę Kombatancką przy głównej bramie Cmentarza Centralnego. Część grobów była zarośnięta. Pozostał jeszcze problem zniszczonych mogił. ZUK twierdzi, że nie może ich odbudować, bo są to groby prywatne.

Grzegorz Kozaczuk z Paczki dla Bohatera, stowarzyszenia, które opiekuje się kombatantami, mówi, że był zaskoczony, że posprzątano groby kombatantów.- Tak, byłem zdziwiony. Presja ma sens. Dziękuję Radiu, dziękuję wszystkim, którzy się ku temu przysłużyli - mówi Kozaczuk.Osoby odwiedzające groby kombatantów uważają, że niektóre nagrobki trzeba odbudować, bo pochowani nie mają rodzin.- Na pewno fajnie, by było je odnowić, bo tutaj dużo krewnych już chyba nie żyje i nie pilnują tego. Ja też przychodzę do sąsiada, który nie ma tu rodziny i naprawiam jego grób jak tylko mogę, we własnym zakresie. Ale na pewno trzeba by było o nie zadbać, bo to są zasłużeni ludzie - mówią odwiedzający.Paczka dla Bohatera nie dysponuje takimi pieniędzmi, aby odbudować mogiły kombatantów na Cmentarzu Centralnym.- Na pewno rodziny, by się cieszyły, wielokrotnie by się cieszyły, że coś takiego zostało zrobione, że odnowiono groby. Przecież tam leżą ludzie spod Monte Cassino, oficerowie Września, zwykli żołnierze - mówi Kozaczuk.Do odbudowy jest około 10 nagrobków, które są zapadnięte i zniszczone.