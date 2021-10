Akademia Morska i Grupa Azoty zapraszają studentów [ZDJĘCIA]

Stronami podpisanej w czwartek umowy są Akademia Morska w Szczecinie, Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Azoty Police-Serwis. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Stronami podpisanej w czwartek umowy są Akademia Morska w Szczecinie, Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Azoty Police-Serwis. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Stronami podpisanej w czwartek umowy są Akademia Morska w Szczecinie, Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Azoty Police-Serwis. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Stronami podpisanej w czwartek umowy są Akademia Morska w Szczecinie, Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Azoty Police-Serwis. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Akademia Morska w Szczecinie uruchamia studia drugiego stopnia o specjalności "Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe". Kierunek będzie realizowany we współpracy z Grupą Azoty Police.

Umowę w tej sprawie strony zawarły dziś w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie. Ta współpraca, to odpowiedź na potrzeby polickiego potentata branży chemicznej - przyznaje rektor Akademii Morskiej, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Śpiączka.



- Pracownicy, którzy już tam pracują, są inżynierami, będą mogli zrobić II stopień. Będziemy dawać wkład dydaktyczno-merytoryczny w większości na sprzęcie w Zakładach Chemicznych Police, czyli w Grupie Azoty. W sumie uzyskujemy niesamowitą, praktyczną jakość dla ludzi na drugim stopniu - ocenił.



To kolejny etap już istniejącej współpracy, którą chcielibyśmy kontynuować w kolejnych latach - przyznaje prezes Grupy Azoty Police, Mariusz Grab.



- Pewne prace trwają, my studentów zapraszamy na praktyczną naukę zawodu do Grupy Azoty. Myślę, że po podpisaniu dzisiejszego porozumienia startujemy natychmiast. Z punktu widzenia Grupy Azoty będziemy dążyli do tego, żeby przekształciła się ona w długoletnią współpracę - zapowiedział prezes Grab.



Stronami podpisanej w czwartek umowy są Akademia Morska w Szczecinie, Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Azoty Police-Serwis.