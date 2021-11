Ekspert o nowym ministrze rolnictwa: Obiecujący początek

To obiecujący początek - tak o pierwszych dniach urzędowania nowego ministra rolnictwa mówi ekspert Radia Szczecin. Henryk Kowalczyk rozpoczął pracę od rozmów z rolniczym związkami zawodowymi.

- To właśnie na dialogu z rolnikami musi opierać się jego praca - mówił w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Jak dodał - szef resortu musi pamiętać, aby nie obiecywać zbyt dużo.- Tylko i wyłącznie zdrowy dialog służy rozwiązywaniu problemów. To nie znaczy, że wszystkie postulaty rolników są możliwe do spełnienia. Zbyt duże obiecanki też nie służą. Mamy do czynienia z poważnymi przedsiębiorcami, rolnikami, którzy wiedzą, w jakiej sytuacji na świecie znajduje się Polska.Malkowski podkreślił, że najtrudniejsze negocjacje dotyczyć będą wyrównania dopłat do poziomu średniej unijnej.Całą rozmowę na ten temat, a także inne informacje dotyczące sytuacji polskiej wsi można znaleźć w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi"