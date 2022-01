Zamordowany przez komunistyczną władzę. Powstaje film o Zygmuncie Toczku

To historia o zabitym w grudniu 1970 roku Zygmuncie Toczku oraz o walczącym o sprawiedliwość jego bracie Henryku. Autorem obrazu jest Mateusz Żegliński.

Zygmunt Toczek zginął 17 grudnia postrzelony przed Komendą Wojewódzką Milicji w Szczecinie. Henryk Toczek, brat zabitego, przez wiele lat domagał się ukarania winnych masakry w Szczecinie - mówi reżyser filmu Mateusz Żegliński.- Chciałbym powiedzieć o szczecińskim "Grudniu '70" poprzez osobę, która straciła kogoś bliskiego, bo jak inaczej można opowiedzieć o osobach, które zostały zamordowane przez system komunistyczny, o ofiarach, o tym, że tak naprawdę najbardziej dotyka to osób bliskich, osób, którym zabrano brata, siostrę, którym zabrano matkę - tłumaczy reżyser.Henryk Toczek podczas pochodu pierwszomajowego w 1971 roku przeszedł przed trybuną, gdzie stali komunistyczni dygnitarze, z podniesioną ręką w czarnej rękawiczce. Stoczniowcy nieśli transparent z napisem domagamy się ukarania winnych masakry grudniowej.- Henryk Toczek jest osobą, która później domagała się sprawiedliwości, też w imieniu swojego brata. To jest poważny, według mnie bardzo osobisty problem każdego człowieka, który traci bliską osobę, członka rodziny, w sytuacji morderstwa, czy zbrodni politycznej, czy zbrodni systemowej, kiedy to służby mundurowe na rozkaz władzy używają ostrej amunicji, mordują ludzi - podsumowuje Żegliński.Henryk Toczek zmarł w lutym ubiegłego roku.