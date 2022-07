Spór ws. tytułu "zasłużonego" dla Sochańskiego

Bartłomiej Sochański, Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Sprawa - nie przyznania tytułu "Zasłużonego dla miasta Szczecina" Bartłomiejowi Sochańskiemu, byłemu działaczowi opozycyjnemu, radnemu i prezydentowi Szczecina - podzieliła gości "Radia Szczecin na Wieczór".

Kapituła składająca się w większości z radnych KO, odrzuciła kandydaturę Sochańskiego.

Radny Patryk Jaskulski z KO uważa, że zaważyły na tym ostatnie 3 lata działalności Sochańskiego w Trybunale Konstytucyjnym.



- Gdyby ta nominacja miała miejsce przed kwietniem 2020 roku, to taka decyzja by zapadła. Jednak myślę, że zaważyła dzisiaj aktualna sytuacja i działalność pana mecenasa Sochańskiego - komentuje Jaskulski.



Radny PiS Leszek Duklanowski uważa, że decyzja kapituły była spowodowana bieżącą kalkulacją polityczną, a nie oceną całego dorobku życia Bartłomieja Sochańskiego. Dodał, że nigdy wcześniej w historii Rady Szczecina tak nie było.



- Złamano zasady, tłumaczenie było takie, że jest to osoba polityczna, nie było takiego problemu przy uznaniu za "Zasłużonego dla miasta Szczecina" pana Pawła Bartnika - dodaje Duklanowski.



Po odrzuceniu kandydatury Bartłomieja Sochańskiego, radni PiS na znak protestu nie wzięli udziału w sesji Rady Miejskiej, podczas której wręczano medale "Zasłużony dla Szczecina".