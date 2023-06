Znamy laureatów konkursów. Historycznego, komiksowego i strzeleckiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Opisywali historię swoich rodzin i pamiątek przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Otrzymali wyróżnienia od wojewody zachodniopomorskiego.

Weronika Święciochowska swoją pracę poświeciła pamiętnikowi, który jest przechowywany w jej rodzinie od pokoleń.



- W rodzinie mojego taty zawsze się dużo o tym mówiło; gdy zobaczyłam, że moja babcia ma spisane wszystkie te opowieści to bardzo chciałam je przeczytać i zaczerpnąć z nich jak największą wiedzę - powiedziała Weronika.



W konkursie "Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię" wzięło udział prawie 100 osób mówi dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, Krzysztof Kowalczyk.



- Poznając historię własnej rodziny poznajemy historię wsi, miasteczka, miasta, w którym mieszkamy, a przez to uczymy się poznawać historię Pomorza Zachodniego - powiedział dyr. Kowalczyk.



Nagrody wręczono też w konkursie na komiks pod tytułem "Mogę być kim chcę" oraz uczniom klas mundurowych, które brały udział w Turnieju Strzeleckim Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty mówił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



- Dziękuje, że wam się chciało chcieć. Co w dzisiejszych czasach wcale nie jest oczywiste, by stawać w szranki, stawać do konkursu, do zawodów i walczyć. I bić się - w tym dobrym tego słowa znaczeniu - o miejsce, o nagrodę, o wyróżnienie - podkreślił wojewoda.



Zwycięzcami konkursów o tematyce wojskowej zostali kadeci z Zespołu Szkół numer 7 w Białym Borze.