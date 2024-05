Działacze PiS komentują wybór składu prezydium Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Działacze Prawa i Sprawiedliwości komentując wybór składu prezydium Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

- To sytuacja kuriozalna - uważa radny Rafał Niburski. - Odkąd obserwuję sejmik województwa, zawsze przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości zasiadał w prezydium. Najpierw był to Kazimierz Drzazga, następnie Maciej Kopeć. Dziś jest to sytuacja kuriozalna. Jest to sytuacja bez precedensu, że przedstawiciele największych klubów opozycyjnych nie mają swojego miejsca w prezydium.



Podobna sytuacja ma miejsce w szczecińskiej Radzie Miasta - komentuje radny Krzysztof Romianowski. - Niestety od pięciu lat Prawo i Sprawiedliwość jest likwidowane, jeżeli chodzi o prezydium szczecińskiej Rady Miasta i na to nie ma naszej zgody. My będziemy bardzo ostro i bardzo krytycznie przyglądać się temu.



Przypomnijmy, że na początku poprzedniej kadencji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku klub Prawa i Sprawiedliwości też nie miał przedstawiciela w prezydium sejmiku.

Po roku kadencji Maciej Kopeć został wiceprzewodniczącym w miejsce Zbigniewa Chojeckiego

W Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Prawo i Sprawiedliwość ma swoich 10 przedstawicieli, a w Radzie Miasta Szczecin 7.