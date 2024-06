Powstała pierwsza w regionie piłkarska grupa sportowa osób niepełnosprawnych

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Biorą udział w kółkach teatralnych i tanecznych, grają w tenisa - teraz czas na piłkę nożną. Podopieczni Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka trenują w AP Kontra Przecław.

To pierwsza taka drużyna piłkarska w naszym województwie. Grupa została stworzona dla dziewczynek i chłopców od 7 roku życia w górę, a pierwsze treningi już mają za sobą - mówi Małgorzata Świerzko, wiceprezes stowarzyszenia Iskierka.



- Cała historia z utworzeniem grupy sportowej osób niepełnosprawnych wynikła z tego, że jednym z trenerów AP Kontra jest tata Szymona, który ma dodatkowy chromosom. Andrzej jeżdżąc po Polsce natrafił na klub sportowy, również podobny w Krakowie, i postanowił, że dla swojego syna i jego kolegów założy taki sam - mówi Świerzko.



Znalezienie chętnego do poprowadzenia zajęć nie należy do najłatwiejszych.



- Problemem w Szczecinie jest niemożliwość zorganizowania im takich kółek zainteresowań. I to jest największy problem. Dzieciaki by chciały, mają marzenia by np. być w balecie. Obdzwoniliśmy bardzo dużo klubów i powiem szczerze, że są obawy nauczycieli, jak poprowadzić takie dzieci - dodaje Marta Kęsy, wiceprezes Koła TPD Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.



Przed wielkimi sportowcami turniej, który odbędzie się 23 czerwca w Poznaniu.