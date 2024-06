Bibeloty, zabawki, rękodzieło, czyli pchli targ na Pogodnie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To okazja do pozbycia się staroci, ale i lekcja przedsiębiorczości dla najmłodszych. Na szczecińskim Pogodnie zorganizowano pchli targ.

Jest to cykliczne wydarzenie, podczas którego mieszkańcy miasta sprzedają lub wymieniają się ubraniami, zabawkami, ceramiką i innymi sprzętami zalegającymi w domu. Wystawcą może być każdy, bez względu na wiek.



- Zabawki z dzieciństwa, kiedy byłyśmy małe, worki... - W pewnym sensie czegoś się uczymy - sprzedawania i trochę też tego, jak się komunikować z ludźmi - mówiły młode przedsiębiorczynie.



- Tę pracę, którą wykonują, oczywiście w jakiś sposób nagrodzimy. Za godzinę dostaną (pieniądze) na lody - zapewnił tata jednej z nich.



- Uważam, że trzeba też doceniać rękodzieło. Na to przedsięwzięcie przyciągnęły mnie dzieciaki. Mają swoją tygodniówkę, więc odkładają, mogą przyjść, kupić sobie fajne zabawki w super cenach - podkreśliła odwiedzająca wydarzenie.



Pchli Targ odbywa się na pl. Waleriana Pawłowskiego na Pogodnie i potrwa do godz. 15.