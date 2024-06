Niemiecki dalmierz z Finlandii nowym eksponatem w MOW [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Największy zbiór urządzeń optycznych z czasów drugiej wojny światowej powiększył się o kolejny unikat. W Świnoujskim Muzeum Obrony Wybrzeża można podziwiać nowy nabytek.

W fortowej kolekcji znajduje się kilkadziesiąt dalmierzy różnych typów. Najnowszy nabytek do Świnoujścia trafił w weekend.



- Cudo techniki Carla Zeissa, dalmierz morski o bazie dwóch metrów, używany głównie w artylerii nadbrzeżnej. Dojechał na miejsce z Finlandii. Jak widać, jest w fenomenalnym stanie - opowiada Piotr Piwowarczyk, zarządca Fortu Gerharda.



Takich urządzeń wyprodukowano zaledwie 20, a pierwsza seria, z której pochodzi rzeczony nowy nabytek, to tylko pięć sztuk.



- One trafiły wszystkie w latach 40. - w ramach pomocy wojennej - do Finlandii dlatego, że Niemcy przestali używać samodzielnych dalmierzy na stacjonarnych podstawach, a zaczęli używać kommandogeratów - dodał.



Pracownicy fortu zapowiadają, że jeszcze w tym roku do fortowej kolekcji ma trafić więcej podobnych skarbów.