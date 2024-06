Blisko 24 tony żywności trafi do potrzebujących

Fot. pixabay.com / PublicDomainPictures (domena publiczna)

Kolejna edycja programu pomocy żywnościowej rusza w Stargardzie.

Dystrybucją podstawowych produktów w punkcie przy ul. Wojska Polskiego 21 zajmie się w każdą środę Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina. Ze tej formy wsparcia mogą skorzystać rodziny i osoby w trudnej sytuacji materialnej. Program kierowany jest zarówno do mieszkańców miasta, jak i gminy Stargard.



Beata Milewska prowadząca punkt żywnościowy przyznaje, że do podziału będzie niebagatelny ładunek blisko 24 ton produktów.



- Tej żywności będzie 34 kg na osobę. Przyjedzie do nas z Banku Żywności imienia Jacka Kuronia w Szczecinie. Będziemy tę żywność rozdawać osobom, które zgłoszą się do nas ze skierowaniem z MOPS-u albo z GOPS-u - mówi Milewska.



Współorganizujący żywnościową akcję Dariusz Milewski zapowiada, że w ofercie znajdą się też wybrane odmiany serów i nabiału.



- To jest nowość. Konserwy, mleko, makaron, w sumie to będzie 9 produktów. Nie jest to tylko kwestia przechowywania, ale rozładunku. Przez okno, powinno być profesjonalne, czyli musi być rampa - mówi Milewski.



Dlatego stowarzyszenie oczekuje na przeprowadzkę do przygotowywanego przez przez miasto magazynu przy Pierwszej Brygady. Wolontariusze dostaw żywności spodziewają się w drugiej połowie czerwca.



Program jest współfinansowany z funduszy europejskich.