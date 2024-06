Uroczystość Serca Pana Jezusa. Obchody w Szczecinie

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Procesja ulicami Szczecina, akt oddania kapłanów i zawierzenie miasta Szczecina i całej archidiecezji Najświętszemu Sercu Pana Jezusa to główne punkty dzisiejszych uroczystości u chrystusowców.

Myszy św. będzie przewodniczył biskup Zbigniew Zieliński, administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.



Dziś uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która po nieszporach u jezuitów (parafia św. Andrzeja Boboli, godzina 17.30) przeniesie się do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Około 18 procesja przejdzie Pocztową, Bohaterów Warszawy, Krzywoustego, plac Zwycięstwa i św. Wojciecha - mówi chrystusowiec ks. Karol Kozłowski, proboszcz i kustosz Sanktuarium. - Pielgrzymowanie nastraja człowieka do tego, żeby przyjąć te dary, które Pan Bóg przygotował. Pójdziemy w pielgrzymce do Serca, aby to Boskie Serce podzieliło się z nami obfitością miłości, obfitością darów, których sobie nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić.



W trakcie mszy świętej nastąpi zawierzenie miasta Szczecina i całej Archidiecezji Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - tłumaczy ks. Marcin Stefanik, chrystusowiec. - W tym zawierzeniu chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy byli uzdolnieni do tego, żeby umieć przyjąć Pana Boga, żeby przyjąć od Bożego Serca radość, pokój, siły, zawierzając te wszystkie sprawy, które się dzieją nie tylko w naszym sercu, ale w całym naszym mieście. Zawierzyć władze, niezależnie od jakichś poglądów swoich politycznych, takich czy innych upatrywań.



Podczas mszy świętej nastąpi również Akt oddania Kapłanów i ustanowienie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.