„Tym, którzy nie powrócili z morza…" w bogatej obsadzie

W hołdzie "Tym, którzy nie powrócili z morza..." 11 czerwca 2022. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Opera na Zamku w Szczecinie od ponad 20 lat oddaje hołd ludziom, którzy zginęli na morzu. „Tym, którzy nie powrócili z morza…" odbywa się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy Kaplicy Cmentarnej.

W tym roku Małgorzata Bornowska, chórmistrzyni Opery na Zamku wraz z orkiestrą Opery, solistami i Chórami wykona Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta.



- To dzieło potrzebuje bogatej obsady wykonawców - mówi Bornowska. - Międzynarodowa obsada, ponieważ są dwa chóry. Chór Operę na Zamku i chór z Berlina, Berliner Figuralchor. Tym razem właśnie takie połączenie ze względu na współpracę w ramach programu Interreg. Dzięki temu publiczność może posłuchać koncertu za darmo.



Na naszym cmentarzu jest niepowtarzalna sceneria i atmosfera. - Jest ciemno, są światła wspaniałe, wspaniała muzyka, a jednocześnie cisza. Ta cisza natury, cisza przyrody i muzyka wspaniała. Mnóstwo ludzi może przyjść, bo to właśnie ta przestrzeń nam to umożliwia. To wszystko razem sprawia, że widzowie są zachwyceni tymi koncertami - powiedziała Bornowska.



Koncert tradycyjnie poprzedzi ceremoniał morski z udziałem kompanii honorowej studentów Politechniki Morskiej w Szczecinie.



Koncert w sobotę o godzinie 22 na Cmentarzu Centralnym.