Stado żubrów się powiększyło

Żubry. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Stado żubrów w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie w powiecie wałeckim w Zachodniopomorskiem powiększyło się.

Na świat - w pokazowej zagrodzie żubrów - przyszedł pierwszy w tym roku młody żubr, a właściwie młoda żubrzyca.



Jak powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin Malwina Kujawa-Strejk z Dzikiej Zagrody - jak na razie cielak nie odstępuje na krok swojej matki.



Po roku w Dzikiej Zagrodzie młody żubr opuści Jabłonowo i dołączy do stada żyjącego na wolności. Jednak - jak tłumaczy Roksana Baryło z Dzikiej Zagrody - do tego czasu cielak będzie pod opieką swojej matki i reszty stada.



Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, które prowadzi Dziką Zagrodę, ogłosiło konkurs na imię dla młodej żubrzycy. Swoje propozycje można zgłaszać w komentarzach pod postem na profilu Dzikiej Zagrody na Facebooku.



Warto też odwiedzić Dziką Zagrodę, by stanąć oko w oko z żubrem i podziwiać mieszkające tam również rysie. Co ważne - odwiedzając Dziką Zagrodę w Jabłonowie - wspieramy ochronę żubrów i rysi w Polsce.