Nowa ścieżka rowerowa przy Jeziorku Słonecznym [ZDJĘCIA]

fot. Urząd Miasta Szczecin fot. Urząd Miasta Szczecin fot. Urząd Miasta Szczecin

Asfaltowa droga, o długości około 650 metrów, biegnie wzdłuż brzegu jeziorka od strony ulic: Krętej i Szeligowskiego, równolegle do istniejącego ciągu spacerowego i łączy się z istniejącą już infrastrukturą rowerową.

jest także łącznik pomiędzy ścieżkami od strony ulic: Derdowskiego i Taczaka. W sąsiedztwie jeziorka pojawi się również tzw. bulodrom, czyli boisko do gry w bule. Będą też stoły do gry w ping-ponga, piłkarzyki oraz szachy.



W kilku miejscach, zarówno od strony ul. Szeligowskiego jak i od ul. Derdowskiego, staną stoły piknikowe, ławki, hamaki oraz huśtawki trzyosobowe.



Na terenie inwestycji zasadzonych zostanie 27 drzew. Koszt inwestycji to milion 700 tysięcy złotych - prace powinny zakończyć się we wrześniu.