Rok Ottonowy i uroczystości w Pyrzycach

Główna uroczystość odbyła się przy całkowicie odnowionym baptysterium. Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne

Poświęcenie odnowionego baptysterium i figury św. Ottona w Pyrzycach było kolejną odsłoną całorocznych obchodów jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu.

Uroczystej mszy świętej przewodniczył administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej biskup Zbigniew Zieliński.



W Pyrzycach przeżywamy regionalne obchody roku Ottonowego - mówi bp Zbigniew Zieliński. - Miejsce, które jest związane z chrztem, który otrzymali pyrzyczanie, zostało odnowione, jest to dzieło roku jubileuszowego.



Główna uroczystość odbyła się przy całkowicie odnowionym baptysterium - mówi ks. dr Grzegorz Harasimiak. Proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Pyrzycach podkreśla, co stanowiło o fenomenie misji chrystianizacyjnej św. Ottona. - Doskonale umiał współpracować z Bogiem, dał prowadzić się Duchowi Świętemu. I takie są właśnie owoce działania Ducha, który działa i realizuje rzeczywistość Bożą przez konkretne osoby. Dzięki ich i zdolnościom, umiejętnościom. Tak jak Chrystus na koniec swojej obecności tu na ziemi powiedział: Idźcie i głoście Ewangelię.



Homilię podczas mszy świętej wygłosił biskup senior diecezji gliwickiej Jan Kopiec, który zachęcał do jedności wokół Jezusa.



Niemiecki biskup doprowadził do przyjęcia chrześcijaństwa przez Pomorzan w XII wieku. Zaproszony przez księcia Bolesława Krzywoustego przeprowadził dwie wyprawy misyjne. Otton z Bambergu wyruszył z misją ewangelizacyjną w latach 1124-1125 odwiedzając dziewięć miejscowości: Pyrzyce, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Gardziec, Lubin, Kłodzień, Kołobrzeg i Białogard. W tym czasie ochrzcił ponad 22 tysiące osób, co stanowiło 1/5 tutejszych mieszkańców. W tym czasie założył 11 kościołów.