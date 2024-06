Ruszają zbiory truskawek w naszym województwie

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W tym roku zbierają mniej, niż posadzili, ale te, które trafiają do koszy są dorodne, soczyste i słodkie. A mowa o truskawkach. W Zachodniopomorskiem właśnie rozpoczęły się ich zbiory.

Z naszym mikrofonem odwiedziliśmy plantację w Recławiu, gdzie na hektarowym polu zbiory ruszyły pełną parą.



Deszcz nam trochę zaszkodził, trochę było go za dużo w pewnym momencie. Trochę musimy odrzucać, zbieramy na dwa koszyczki, ale dobrych też mamy nadzieję, że uzbieramy. W zeszłym roku też nie było lepiej, bo też akurat było tak, że bardzo nam się psuły, bo w momencie kiedy zaczęliśmy zbiory, zaczął padać deszcz. Najpierw brakowało wody przed zbiorami, a w momencie kiedy zaczynaliśmy zbiory, jest jej za dużo. W tym roku jest to samo. Z tej jednej odmiany 50% tam, z drugiej 60% - to wszystko nam też przymrozki zniszczyły. Tak myślimy, że te 3 tygodnie jeszcze powinny być i pod koniec będzie można sobie przyjechać rodzinnie i zebrać z pola. Wtedy to już informujemy klientów, że przychodzi taki dzień. Po prostu można sobie wejść spokojnie na plantacji i zebrać samemu - mówi Anna Kopańska z plantacji Recław.



Codziennie między grządkami pracuje kilkanaście osób, które owoce zbierają po osiem godzin.