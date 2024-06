Są zarzuty m.in. dla rektora jednej z prywatnych uczelni w Szczecinie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zarzuty przekupstwa i płatnej protekcji postawiono Waldemarowi U. obecnemu Rektorowi Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie - poinformowała Prokuratura Krajowa w Warszawie.

Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych i dozór Policji z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami. To w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości na prywatnych uczelniach.



Podczas czynności funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkanie zatrzymanego, gabinety na uczelni, zabezpieczyli nośniki danych i dokumentację.



Zarzuty usłyszał też rektor uczelni prywatnej w Koninie oraz były rektor częstochowskiej Akademii Polonijnej.



Śledztwo jest prowadzone w sprawie łapówek za wystawianie dokumentów ukończenia studiów oraz dyplomów MBA, uprawniających do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.



Były rektor Akademii Polonijnej trafił do aresztu na dwa miesiące, wobec pozostałych dwóch zastosowano m.in. poręczenia majątkowe, dozór policji czy zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.



Rektorzy zostali zatrzymani 6 czerwca. Z materiału dowodowego wynika, że skorumpowali osobę reprezentującą Polską Komisję Akredytacyjną w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznej. Ich celem było bezprawne wywieranie wpływu na decyzje dotyczące uczelni wyższych, którymi zarządzali zatrzymani rektorzy. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację.



Śledztwo nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Sprawa jest rozwojowa.