TTSR'24: "Dar Szczecina" i "Zryw" w rejsie dookoła Bałtyku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ahoj przygodo - szczecińskie jachty przygotowują się do The Tall Ships Races.

Dwa jachty: "Dar Szczecina" i "Zryw" za niecałe dwa tygodnie wyruszą w podróż dookoła Bałtyku. Odwiedzą m.in. porty w Kłajpedzie, Helsinkach, Talllinie oraz port finałowy w Szczecinie.



Będziemy się ścigać, będzie dużo zmian żagli, obserwacji i taktyki, ale przede wszystkim dużo zabawy - zapowiadają Wojciech Malejka, kapitan jachtu "Dar Szczecina" oraz Jędrzej Owczarski, kapitan "Zrywu".



- Już za momencik, już zakupy żywności na cały miesiąc. Żagle znosimy na regaty...

- Płyniemy na The Tall Ships Races. Będziemy reprezentować Szczecin. Płyniemy razem z "Darem Szczecina". To są dwie jednostki od nas, które płyną w tym roku.

- Płyniemy właściwie dookoła całego Bałtyku. Dwie załogi, 20 osób.

- Każdy taki rejs to jest przygoda dla tych młodych osób. Zawsze jest to wyzwanie.

- Niektórzy z nich pierwszy raz płyną w ogóle w morze. Przed nami dużo szkoleń. Są to po prostu ludzie żądni przygód.

- Celem jest, żeby oni wrócili po tym rejsie zadowoleni.

- A w portach zabawa. Zabawa dla młodzieży. Party, odwiedzanie innych jednostek, zawody sportowe, zwiedzanie miast. Nie ma kiedy spać - zapowiadają kapitanowie.



Szczecińskie jachty wypływają w morze 22 czerwca. W imprezie bierze udział prawie 100 jednostek.



Wielki finał regat w Szczecinie 2-5 sierpnia.