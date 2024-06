Kotwica przed sezonem. "To chyba jakiś rekord ligi" [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Chociaż przed najlepszymi drużynami koszykarskimi w kraju dopiero najważniejsze mecze finałowe obecnego sezonu, to większość klubów może już myśleć o kolejnych rozgrywkach. Plany na nowy sezon mają już w Kołobrzegu.

Kotwica zakończyła sezon pierwszoligowy na ćwierćfinale, w którym odpadła z Górnikiem Wałbrzych, czyli triumfatorem całej ligi. Władze klubu z Kołobrzegu natychmiast przystąpiły natomiast do budowania zespołu na kolejne rozgrywki.



Piąty sezon nad morzem pracować będzie trener Rafał Frank.



Prezes klubu Kamil Graboń mówi, że szkoleniowiec błyskawicznie zdecydował o wzmocnieniach drużyny, które zarządowi udało się zrealizować.



- To już chyba jakieś rekordy ligi, żeby po 1,5 tygodnia po końcu rozgrywek ogłosić praktycznie już 90 procent składu. Udało się zachować trzon, ściągnąć jeszcze dwóch zawodników, którzy już u nas grali i jeden hitowy transfer Filipa Zegzułę, który ma za sobą osiem sezonów w ekstraklasie i nawet gra w pucharach europejskich - mówi Graboń.



Po rocznej przerwie do Kołobrzegu powracają Piotr Śmigielski i Mikołaj Kurpisz, którzy mają w dorobku brązowe medale pierwszej ligi sprzed dwóch sezonów.



Kotwica wznowi treningi 12 sierpnia na własnych obiektach, by do nowych rozgrywek przystąpić w drugiej połowie września.