Ratownicy na kołobrzeskich kąpieliskach. Pełna obsada (plus rezerwowi)

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Pełna obsada ratownicza na kołobrzeskiej plaży w zbliżającym się sezonie. To pierwszy taki przypadek od lat.

55 ratowników będzie strzegło bezpieczeństwa na 10 kołobrzeskich kąpieliskach. Choć do startu sezonu jeszcze ponad tydzień to Jacek Banasiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji organizującego funkcjonowanie plaży mówi, że w tym roku ratownicy z całej Polski chętnie przyjadą do Kołobrzegu.



- Ten sezon jest wyjątkowy, jeśli chodzi o ratowników i frekwencję. Przez poprzednie lata borykaliśmy się z problemem, cieszymy się. Mamy pełną obsadę, co więcej - mamy listę rezerwową. Spokojnie czekamy na sezon - powiedział.



Pierwsze trzy wieże ratownicze pojawią się na plaży wraz ze startem wakacji. Szczyt sezonu plażowego zaplanowany jest od początku lipca aż do 19 sierpnia, natomiast ratownicy pozostaną na plaży do końca wakacji.



W tym roku towarzyszyć im będzie ponownie system monitoringu, który zostanie rozbudowany o dwie dodatkowe kamery.