Naukowcy z Polski dyskutowali o dobrostanie psa i kota [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Pies i Kot w Nauce i Praktyce" - temat ten podjęło w piątek ponad stu naukowców z całej Polski. Kynolodzy i behawioryści spotkali się w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Zdaniem dr hab. inż. Wioletty Biel, współpraca naukowców w tej dziedzinie jest niezwykle ważna.



- Wymienić doświadczenie praktyczne, ale też poznać wiedzę. To zresztą było można zauważyć na jednym z pierwszych wykładów inauguracyjnych pana profesora Wiesława Skrzypczaka, na temat białkomoczu, który naprawdę wywarł bardzo duże poruszenie wśród uczestników, również praktyków - mówi Biel.



Jednym z ważniejszych zagadnień jest prawidłowe żywienie naszych domowych zwierząt - uważa dr Jacek Wilczak z Zakładu Biochemii i Dietetyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.



- Ilość diet, ilość białka w diecie psa, nawet z niewydolnością nerek, nie jest istotna. Dajmy psu dużą ilość białka, bo to na pewno wpłynie na jego stan zdrowia. Jest oczywiście naukowo niepotwierdzona. Cały czas stosujemy dietę o fizjologicznym poziomie białka, np. nawet w przypadku psów i kotów z niewydolnością nerek - mówi Wilczak.



To pierwsza interdyscyplinarna konferencja naukowa organizowana przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.