Sport, loteria i muzyka... Rusza festyn na Warszewie

Bieg dla dzieci, loteria fantowa, koncert Romcia Tomcia i przyjaciół to główne atrakcje Festynu Antoniańskiego, który dziś odbędzie się przy kościele św. Antoniego z Padwy na szczecińskim Warszewie.

Bieg Antoniański rozpocznie się o 11:00, a godzinę później w kościele uroczysta msza święta z okazji odpustu parafialnego. Po niej dalsze atrakcje.



Na Warszewie jest coraz więcej mieszkańców, ale też coraz więcej parafian - podkreśla ks. Karol Dąbrowski z parafii św. Antoniego z Padwy.



- Każdy odpust jest taką piękną możliwością integracji, poznania się, zawiązania coraz mocniejszej wspólnoty. Tak, aby każdy, tak jak też pięknie mówimy w tym roku duszpasterskim, rozważając hasło: "Uczestniczę we wspólnocie Kościoła", mógł się poczuć tą cząstką tej wspólnoty, że biorę odpowiedzialność za tę wspólnotę i chcę w niej działać. Chcę uczestniczyć w tym życiu Kościoła - dodaje ks. Dąbrowski.



13 czerwca przypadło wspomnienie patrona, ale dziś dalszy ciąg święta parafii. Święty Antoni z Padwy, który żył w na przełomie XII i XIII wieku, zasłynął z tego, że to była najszybsza kanonizacja w dziejach Kościoła - podkreśla ks. Karol Dąbrowski.



- Bo już po roku, w 1232 roku został ogłoszony świętym. Tyle było cudów, tyle się działo cudownych wydarzeń, dzięki niemu, że nie było żadnych wątpliwości, że to jego życie było święte... Lat niewiele, raptem 36. Ale właśnie zasłynął z tego wielkiego zamiłowania do Pana Boga, kultu do Eucharystii - podsumowuje ks. Karol Dąbrowski.



Festyn na Warszewie potrwa dziś do 19:00.