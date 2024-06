"Jesteśmy pracowite jak mrówki". Gospodynie o swojej pracy

Fot. pixabay.com / hadevora (CC0 domena publiczna)

To coś więcej niż hobby czy sposób na spędzanie wolnego czasu. To także pomoc i ważne usługi dla lokalnej społeczności...

Tak o swoim działaniu mówią panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Dąbrowie. Czym dokładnie się zajmują przedstawiły w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi".



Jak mówi Iwona Kokolus, w kole działa 18 kobiet i jest to odskocznia dla codziennego życia, ale także swego rodzaju wsparcie dla okolicznych mieszkańców.



- My jesteśmy pracowite jak mrówki. Jeżeli ktoś potrzebuje usługi, np. na komunię, to my ją wykonujemy. Co roku - co już jest naszą tradycją - organizujemy "Wigilię dla samotnych". Jeśli ktoś nas potrzebuje, to nikomu nie odmawiamy. Nawet, jeżeli ktoś poprosi nas o smutną uroczystość, jak przygotowanie stypy. Cokolwiek możemy uczynić... - opowiada Kokolus.



Czym jeszcze zajmują się Koła Gospodyń Wiejskich możecie dowiedzieć się z naszego programu "Na Szczecińskiej Ziemi", co sobotę od szóstej rano. Programu możecie też wysłuchać na radioszczecin.pl.