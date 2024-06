Bajeczni adwokaci wprowadzają dzieci w meandry prawa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Bajeczni adwokaci" - w ramach akcji edukacyjno-prawnej - wrócili do przedszkoli i szkół.

Chodzi o adwokatów, którzy w roli lektorów czytają najmłodszym bajki. Głównie po to, aby przybliżyć im m.in. czym jest prawo, kim jest adwokat i jaką rolę pełni sąd. Bohaterami opowieści są zwierzęta, a problemy rozwiązuje Sąd Leśny. Tak było w szkole podstawowej przy ulicy Jaworowej w Szczecinie.



- Misia szła przez las spieszyła się do sądu. Kodeksy trzymała w łapce. [...] Miś bronił niesłusznie oskarżonych i pomagał zwierzętom - brzmiał fragment bajki.



- Adwokat jest po to, że jak ktoś zrobi coś okropnego, to on go broni. - Rozszyfrowujący jakieś sprawy. Na przykład pluł gumę do tego mrowiska, a te mrówki tego nie chciały. I w ogóle poszły do tego sądu. - Są to jest miejsce, gdzie na przykład coś się stanie okropnego, to tam się rozmawia o tym i próbuje się rozwiązać - mówią dzieci.



- Wprowadzanie dzieci w meandry prawa, aby już od najmłodszych lat propagować postawy obywatelskie. Rozumieją problemy adwokatów, rozumieją dlaczego osoby zwracają się do adwokata - mówi Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz, adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej.



W zeszłorocznej edycji wzięło udział ponad 120 tysięcy dzieci w całej Polsce.