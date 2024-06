900-lecie chrztu Pomorza Zachodniego [ZDJĘCIA]

Mija 900 lat od wprowadzenia chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim. W 1124 roku biskup Otton z Bambergu, zwany Apostołem Pomorza rozpoczął pierwszą misję chrystianizacyjną na tych terenach.

Przed Ottonem próbę chrystianizacji Pomorza miał podjąć biskup Bernard. Według przekazów został sprowadzony do Polski przez króla Bogusława Krzywoustego. Ubogi mnich boso udał się do Julina (Wolina), ale miał zostać przez mieszkańców zamożnego miasta wygnany - nie uwierzyli, że potężny Bóg przysyła do nich człowieka w łachmanach, wzięli Bernarda za żebraka, który chciał ich okraść.





Otton z Bambergu, biskup i kanclerz cesarza w młodości długo przebywał na dworze ojca króla Krzywoustego, Władysława Hermana. Znający język słowiański duchowny do swojej misji przygotował się dużo lepiej niż Bernard, zaopatrując się m.in. w bogate dary dla mieszkańców Pomorza.





Pierwsze chrzty odbyły się w Pyrzycach. Otton udał się następnie do Kamienia, Wolina i Szczecina. W Wolinie napotkał opór, mieszkańcy zgodzili się na przyjęcie chrztu pod warunkiem, że wcześniej zgodzi się nań Szczecin (żadne z miast nie było wówczas w pełni kontrolowane przez księcia Warcisława, lennika Krzywoustego). Ostatecznie mieszkańcy obu miast przyjęli nowego Boga, a Otton podczas pierwszej misji, trwającej do lutego 1125 r. odwiedził też Lubin, Kłodonę i Kołobrzeg.





Kolejna wyprawa Ottona, w 1128 r. skierowana była na tereny położone na zachód od Szczecina.





To był akt, który wprowadził Pomorze do Europy - podkreśla prof. dr hab. Marian Rębkowski, dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.- Ten świat, w którym Pomorze znajdowało się jeszcze 900 czy 1000 lat temu, był światem plemiennym, pogańskim. Podczas gdy w całej zachodniej Europie tworzyła się nowa cywilizacja, pokryta siecią państw schrystianizowanych, gdzie chrześcijaństwo było tym spoiwem kulturowym, ideologicznym, religijnym - mówi Rębkowski.Biskup Otton, późniejszy święty, doskonale przygotował się do misji chrystianizacyjnej - wyjaśnia prof. dr hab. Stanisław Rosik z Uniwersytetu Wrocławskiego.- Był to wielki, wybitny mąż stanu, nie tylko taki gorliwy apostoł, ale to wszystko oczywiście w jednym pakiecie. I przede wszystkim świetnie zorganizowany, umiejący przekonywać, dostosować się. I to jest chyba źródło jego wielkiego sukcesu. Pomijam już te wszystkie aspekty duchowe, ale one też były oczywiście bardzo ważne - mówi Rosik.W Wolinie i w Kamieniu Pomorskim do środy potrwa międzynarodowa konferencja poświęcona 900-leciu chrystianizacji Pomorza i innych ziem nadbałtyckich. Można ją oglądać na żywo na kanale YouTube wolińskiego Muzeum Regionalnego.