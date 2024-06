Medale dla kombatantów Armii Krajowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Okolicznościowe medale "Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK" wręczono dziś w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Jedną z wyróżnionych została uczestniczka Powstania Warszawskiego Janina Ostrowska-Kin ps. "Janeczka".

- Za każdym razem czuję wzruszenie, czuję wdzięczność, że o tym się pamięta, że się docenia, że jednak nie umiera pamięć po osiemdziesięciu czy stu latach - podkreślała "Janeczka".



- To wzruszające - zgodził się Bolesław Pawłowski ps. "Lanca". - Musimy służyć Polsce, szczególnie wy, młodzi, musicie służyć Polsce - podkreślał.



Musimy pamiętać o osobach, które walczyły o wolność, jaką dziś mamy - mówił wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



- Mam nadzieję, że będziemy pamiętać, iż były to straszne czasy i przy tym, co dzisiaj dzieje się na świecie, przy zawierusze wojennej, mnogości konfliktów - te osoby przypominając nam o starych czasach zapobiegną najgorszemu - dodał Rudawski.



Z danych Światowego Związku Żołnierzy AK wynika, że w Polsce i poza jej granicami żyje jeszcze około tysiąca pięciuset żołnierzy Armii Krajowej.