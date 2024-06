Zanim wyjedziesz na wakacje... [WIDEO, ZDJĘCIA, PORADNIK]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jak podróżować bez przykrych niespodzianek - czyli mini poradnik dla kierowców o czym pamiętać przed wakacyjnym wyjazdem.

Zanim wyruszymy w drogę musimy podjąć pewne środki ostrożności. Wskazówek udzielili nam Piotr Muszyński i Robert Wójcik - mechanicy ze szczecińskiego warsztatu przy ulicy Derdowskiego. Podkreślają, że warto zacząć od badania technicznego pojazdu.



- Oprócz badania technicznego, które robimy co roku, mamy obowiązek sprawdzenia płynów eksploatacyjnych. Płyn chłodniczy, olej... Na pewno płyn do spryskiwaczy by się przydał, żeby podczas jazdy nie było problemów.



- Stan hamulców przede wszystkim. Na stacji diagnostycznej sprawdzane są siły hamowania. Nie do końca też diagnosta zerknie na stan grubości klocków czy tarcz. Trzeba je kontrolować częściej niż się wydaje - to w zależności od gabarytów auta ale też od jakości klocków. Klocki różnie się zużywają w różnych autach.



- Oprócz tego zapominamy o ciśnieniu w oponach, więc ciśnienie w oponach warto by było przed dłuższą trasą uzupełnić. Oglądnięcie samochodu, sprawdzenie bieżnika, sprawdzenie, czy działa nam oświetlenie zewnętrzne - mówili.



W razie nagłych, niepodziewanych wydarzeń na drodze warto mieć ze sobą m.in. koło zapasowe, apteczkę, trójkąt oraz gaśnicę ze sprawdzoną datą ważności i odpowiednim ciśnieniem.