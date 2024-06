Pierwszy dzień wakacji w Świnoujściu

W Świnoujściu wakacje rozpoczęło 4359 uczennic i uczniów. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Dziś ulubiony moment większości uczniów i wielu nauczycieli, czyli zakończenie roku szkolnego. Sprawdziliśmy jakie nastroje w związku z rozpoczęciem wakacji panują w Świnoujściu.

Uczniowie nadmorskich miejscowości mają to udogodnienie, że tuż po obowiązkowym apelu mogą od razu czas spędzić nad Bałtykiem. Zapytaliśmy młodych wyspiarzy, czy nad Bałtykiem zamierzają zostać przez całe lato.



- Jadę na tydzień do babci. - Mam plany, ale nie wiem, czy się spełnią. - Od dwóch lat jeździmy na Mazury, pod namiot. Mam nadzieję, że w tym roku też pojedziemy. - Plażowanie też będzie. Jak się zrobi cieplej i nie będzie padać. - Wyjeżdżam pod koniec wakacji do Chorwacji - mówili uczniowie.



Radości z wolnych miesięcy nie kryją także nauczyciele, choć niektórzy i na ten czas zaplanowali sobie pracę, przyznaje Iwona Dominiak, polonistka i opiekunka koła teatralnego w miejscowym LO.



- Oczywiście, że się cieszę z wakacji. Ale obiecałam młodzieży, że w czasie wakacji opracuję dwa scenariusze, ponieważ na następny rok planuję dwa przedstawienia; tylu jest chętnych do występów - powiedziała.



Dziś w Świnoujściu wakacje rozpoczęło 4359 uczennic i uczniów.