O czym trzeba pamiętać, wyruszając na urlop?

"Podróż na urlop to już urlop" - o tym jak uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń na drogach przy wakacyjnych wyjazdach i na co zwrócić uwagę - opowiada biegły sądowy z zakresu taktyki i techniki jazdy Filip Grega.

- Kierowcom zdarza się - jak obserwuję - nie tylko urlop z pracy, ale też z myślenia, przestrzegania przepisów i rozsądku. Jadą szybko oraz zbyt późno wyjeżdżają, zamiast to dobrze zaplanować. Pamiętajmy: podróż na urlop to jest już urlop - podkreśla Grega.Pamiętajmy o odpoczynku, postojach, o tym, że w samochodzie rządzi kierowca i to on ustala jaka muzyka leci, ale również o tym, że fizyka załadowanego pojazdu jest zupełnie inna - podkreśla Grega.- Każdy ten, który jest pewny swojego samochodu, zapakuje rodzinę i wszystkie rzeczy, które postanowili zabrać, musi mieć świadomość, że takie zapakowane auto, to nie samochód, który on zna. Kilkadziesiąt kilogramów nieodpowiednio zapakowanych może czynić cuda i nie będą to pozytywne cuda... - dodaje Grega.Pamiętajmy również o stanie technicznym naszego samochodu - konieczne są opony letnie.